Донорская акция прошла в Чехове

Сотрудники медицинского персонала смогли обеспечить донорам постоянный контроль на всех этапах процедуры. На призыв о сдаче крови откликнулись более 70 человек. Однако после обязательного медицинского осмотра к процедуре были допущены 55 доноров. Среди них — глава Чехова Михаил Собакин, который регулярно участвует в акции.

«Потребность в донорской крови постоянна и часто превышает запасы, поэтому регулярные доноры обеспечивают стабильность снабжения», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В результате акции было заготовлено свыше 24 литров цельной крови.