Донорская акция прошла в Чехове
17 марта состоялась ежеквартальная акция «День донора», организованная Московской областной станцией переливания крови на базе дома культуры «Дружба». Участие в мероприятии принял глава округа Михаил Собакин.
Сотрудники медицинского персонала смогли обеспечить донорам постоянный контроль на всех этапах процедуры. На призыв о сдаче крови откликнулись более 70 человек. Однако после обязательного медицинского осмотра к процедуре были допущены 55 доноров. Среди них — глава Чехова Михаил Собакин, который регулярно участвует в акции.
«Потребность в донорской крови постоянна и часто превышает запасы, поэтому регулярные доноры обеспечивают стабильность снабжения», — подчеркнул руководитель муниципалитета.
В результате акции было заготовлено свыше 24 литров цельной крови.
Добавим, что каждая доза сданной крови может спасти несколько жизней. Цельная кровь и ее компоненты (эритроциты, плазма, тромбоциты) востребованы при проведении операций, лечении тяжелых травм, онкологических и гематологических заболеваний, а также в акушерской практике.
В Подмосковье на протяжении многих лет действует развитая система поддержки донорского движения. В частности, для почетных доноров России предусмотрены меры социальной поддержки. Так, в 2025 году ежегодная денежная выплата была проиндексирована на 4,5%.