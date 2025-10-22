Донорская акция прошла в Балашихе

Среди участников были как опытные доноры, так и те, кто сдавал кровь впервые. Депутаты окружного совета Сергей Бутусов и Ульяна Кондрякова лично поддержали акцию своим участием.

«Первый раз я сдал кровь еще студентом и с тех пор делаю это регулярно. За последние восемь лет я сдал кровь более 30 раз. У меня первая группа крови, которая подойдет для переливания всем. В сдаче крови нет ничего сложного, и если это поможет ребенку или больному человеку, мне будет приятно, что я стал частью этого», — рассказал Сергей Бутусов.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные донорские акции по всему Подмосковью, включая Балашиху. В январе этого года в городском округе было собрано 15 литров крови, а в августе этот показатель вырос до 20 литров, что свидетельствует о растущей активности и сознательности жителей.

Все участники акции прошли обязательную регистрацию и медицинский осмотр с консультацией врачей перед сдачей крови. После процедуры доноры смогли восстановить силы за чашкой горячего чая с печеньем.