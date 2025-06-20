Донорская акция прошла на Лыткаринском заводе оптического стекла

Акция собрала как опытных доноров, так и тех, кто впервые решил принять участие в этом благородном деле. Участие в акции приняла заместитель начальника цеха № 93 Ирина Самсонова, для которой донорство стало неотъемлемой частью жизни.

Ее донорский путь начался около 20 лет назад, в начале 2000-х, и с тех пор Ирина сдала кровь уже 47 раз.

«Решение начать помогать другим людям пришло после личного опыта, когда стало очевидно, насколько важно наличие донорской крови», — поделилась Ирина Самсонова.

За годы активного участия в донорском движении женщина получила звание «Почетный донор», которое дает право на определенные социальные льготы, включая ежегодную денежную выплату и льготный проезд в общественном транспорте.

Донорские акции на Лыткаринском заводе оптического стекла проводятся на регулярной основе. Участники отмечают, что для многих это возможность внести личный вклад в общее благо, поддержать тех, кто нуждается в помощи, и ощутить причастность к большому и важному делу.