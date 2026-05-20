Донорская акция пройдет в Солнечногорске 29 мая

29 мая в Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске состоится выездная акция по сдаче крови. Принять участие смогут жители Москвы и Московской области в возрасте от 18 до 60 лет.

Акцию организует Московский областной центр крови при поддержке партийного проекта «Здоровое будущее». Прием доноров будет проходить с 9:00 до 12:00 в специально оборудованной выездной точке.

Желающим сдать кровь необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Организаторы обращают внимание на требования к подготовке перед процедурой, которые помогают снизить риски и обеспечить безопасность донора и пациентов.

За двое суток до сдачи крови рекомендуется исключить употребление алкоголя. За день до процедуры следует отказаться от жирной пищи, включая колбасы, яйца, орехи, семечки, молочные продукты и шоколад. Накануне сдачи крови советуют легкий овощной ужин, а утром допускается сладкий чай с хлебом или печеньем. За час до процедуры необходимо воздержаться от курения.

«Приглашаем всех, кто хочет внести вклад в развитие донорства на территории нашего округа и помочь людям, которым необходима кровь и ее компоненты. Выездные акции проходят на благотворительной основе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

После сдачи крови участникам предоставят справку и компенсацию на питание. Дополнительную информацию о противопоказаниях и правилах подготовки можно получить по официальным каналам организаторов.