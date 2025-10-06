Донорская акция пройдет в Раменском 13 октября

В округе 13 октября пройдет молодежный День Донора, который пройдет во Дворце культуры имени Воровского с 09:00 до 12:00. Организаторы призывают молодежь Раменского не оставаться в стороне и принять участие в акции.

Перед тем как принять решение о донорстве, важно ознакомиться с основными требованиями и правилами, которые необходимо соблюдать. Основные требования к донорам: возраст от 18 лет, вес не менее 50 килограммов, а также отсутствие медицинских противопоказаний. Необходимые документы: паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

«Процедура сдачи крови обычно занимает около 10-15 минут. Для донации используются только стерильные одноразовые инструменты, что исключает риск заражения. Стандартный объем забираемой крови составляет 450 миллилитров», — сообщили специалисты.

Кроме того, после сдачи крови доноры получают льготы: справка на два оплачиваемых выходных дня — один день предоставляется в день донации, а второй — по выбору донора