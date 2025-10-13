Донорская акция пройдет в Одинцовской областной больнице 13 и 14 октября

В Одинцовской областной больнице пройдет акция по донорству крови. Особенно требуется помощь доноров крови первой и второй группы.

Препараты крови особенно необходимы для отделений реанимации, гематологии, акушерства и гинекологии.

Кровь будут принимать 13 и 14 октября. Однако, важно отметить, что назначение донорских запасы требуется постоянно, так как кровь и ее компоненты нужны каждый день, а их срок хранения ограничен. Именно поэтому всем неравнодушным гражданам предложили поучаствовать в донорстве и внести свой вклад в спасение жизней.

Прием доноров проходит по понедельникам, вторникам и четвергам с 8:30 до 12:00. Каждый желающий сдать кровь должен иметь при себе паспорт и СНИЛС. Перед процедурой сдачи крови все доноры проходят бесплатный медосмотр у терапевта и сдают анализ крови. Отделение переливания крови расположено по адресу: Одинцово, улица Маршала Неделина, 11Б, на территории терапевтического корпуса. Для получения дополнительной информации или для уточнения любых вопросов можно звонить по телефону: +7 495 596-27-00.