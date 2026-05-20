Донорская акция пройдет в Одинцове 23 мая

23 мая в Одинцове пройдет прием доноров крови в отделении Одинцовской областной больницы. Медики будут принимать всех желающих с 8:30 до 12:00 для пополнения запасов крови.

В Одинцовской областной больнице готовятся к приему доноров, который состоится в субботу. Медучреждение откроет отделение переливания крови для жителей округа и всех, кто готов сдать кровь. Запасы биоматериала формируются на постоянной основе и поддерживаются независимо от текущего уровня обеспеченности.

В больнице отмечают, что донорская кровь необходима для работы стационаров и экстренной помощи пациентам. Процедуру проводят опытные специалисты-трансфузиологи, которые контролируют все этапы забора и хранения материала. Организаторы подчеркивают, что безопасность доноров и пациентов остается приоритетом.

Перед сдачей крови необходимо соблюдать ряд правил подготовки. За двое суток следует исключить алкоголь, а за сутки отказаться от жирной, острой и копченой пищи. Утром в день сдачи рекомендуется легкий завтрак и отказ от курения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

В учреждении пояснили, что прием будет проходить по адресу улица Маршала Неделина, дом № 11Б, в терапевтическом корпусе. Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы.

«Мы всегда рады донорам и благодарны каждому, кто приходит помочь пациентам. Запасы крови должны пополняться регулярно, чтобы система здравоохранения работала стабильно», — сообщили в отделении переливания крови.