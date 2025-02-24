Донорская акция пройдет в Одинцове 15 марта

Отделение переливания крови Одинцовской областной больницы приглашает жителей Одинцова стать донорами. Особенно нуждаются первой и второй группах крови, а для сдачи третьей и четвертой необходимо предварительно записаться.

Донорская кровь жизненно необходима для лечения заболеваний крови, онкологии и при больших кровопотерях, особенно у детей, для которых донорская помощь может стать спасением. Чтобы успешно сдать кровь, нужно заранее подготовиться.

Например, за три дня до донорства важно избегать употребления алкоголя, пить около двух литров воды в день и не принимать разжижающих кровь препаратов. Накануне сдачи важно отдохнуть и включить в рацион продукты, богатые железом: мясо, рыбу, яйца, бобовые и сухофрукты.

Нужно избегать жирной, жареной и молочной пищи. Позавтракать легким ужином необходимо в день сдачи, например, кашей на воде или хлебом с вареньем. Обязательно взять с собой паспорт и медицинский полис, приходить в спокойном состоянии.

После сдачи крови рекомендуют отдохнуть 15 минут, избегать физических нагрузок в течение двух часов и пить много жидкости. Если появится слабость, нужно сообщить об этом медицинскому персоналу.