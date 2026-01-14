Донорская акция пройдет в Луховицах

В среду, 14 января, городской округ Луховицы присоединится к региональной программе по пополнению запасов крови. Выездная бригада Московского областного Центра крови проведет традиционную акцию «День донора».

Мероприятие организовано при активном содействии специалистов Луховицкой окружной больницы и направлено на поддержку важных медицинских направлений региона. Мобильный пункт приема доноров будет развернут в фойе Дома культуры «Старт» по адресу: улица Жуковского, дом № 18. Прием добровольцев начнется в 09:00 и продлится до 12:00.

Организаторы подчеркивают, что процедура полностью безопасна и проходит под строгим контролем специалистов.

«Перед донацией каждый участник пройдет обязательное медобследование. При отсутствии противопоказаний донор будет допущен к процедуре. С собой возьмите паспорт и СНИЛС. После сдачи крови доноры получат льготы и выплаты, которые установило государство», — отметил врач-трансфузиолог Луховицкой больницы Игорь Воробьев.

Собранный биоматериал и его компоненты пройдут тщательную проверку и будут направлены в ведущие клиники Подмосковья.