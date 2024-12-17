Донорская акция пройдет в Лобне 20 декабря

В Лобне пройдет выездная донорская акция, организованная Московским областным центром крови. Все желающие могут стать донорами и помочь спасти жизни.

Акция состоится с 9:00 до 12:00 по адресу: Лобня, улица Ленина, дом 65, строение 118. Принять участие могут совершеннолетние граждане, не имеющие противопоказаний к сдаче крови. Для регистрации необходимо пройти на сайт «Доноры Подмосковья» и записаться на акцию. Для сдачи крови нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и, при отсутствии постоянной регистрации, временную.

Для удобства доноров Лобни также создан телеграм-канал, где можно узнать о будущих акциях, поделиться опытом и задать вопросы. Присоединиться можно по ссылке: https://t.me/+W-0KbcWeLvMyZjgy.

Присоединившись к акции, каждый может стать частью важного дела и подарить кому-то шанс на жизнь.