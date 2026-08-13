Донорская акция пройдет в Хотькове 18 августа

Московский областной центр крови проведет в Хотькове выездную донорскую акцию. Мероприятие состоится 18 августа в «Центре Елизаветы Мамонтовой» по адресу: улица Калинина, дом 4А. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00 дня без предварительной записи.

«Собранная на акции донорская кровь отправится в медицинские учреждения Подмосковья для переливания пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным с онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отметила исполняющая обязанности заведующего отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Донорам выплатят компенсацию на питание в размере 1,1 тысячи рублей, выдадут справку для освобождения от работы в день сдачи крови и предоставят дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Для участия необходимо быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний к донации и иметь при себе оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной.

Накануне процедуры донору следует исключить из рациона жирную, жареную, острую и молочную пищу. Важно полностью отказаться от алкоголя за 48 часов, не принимать анальгетики и аспирин за три дня до донации и не курить как минимум за один-два часа до сдачи крови. Следить за графиком выездных акций можно на онлайн-портале «Доноры Подмосковья» и в «Максе».