Донорская акция пройдет в Балашихе 3 марта

Жители Балашихи имеют уникальную возможность стать донорами крови в рамках выездной донорской акции, которая состоится 3 марта в Доме культуры «Кучино». Организатором мероприятия выступает Московский областной центр крови, который регулярно проводит подобные акции, способствуя пополнению запасов крови и ее компонентов в медицинских учреждениях региона.

Участие в донорской акции — это не только возможность помочь людям, нуждающимся, но и получить ряд преимуществ. Доноры получат денежную компенсацию на питание, а также справку для освобождения от работы в день сдачи крови. Более того, каждый донор сможет воспользоваться дополнительным днем отдыха с сохранением заработной платы.

Для того чтобы стать донором, необходимо выполнить несколько простых условий: иметь постоянную или временную регистрацию в любом субъекте Российской Федерации; быть старше 18 лет; не иметь противопоказаний для сдачи крови; при себе иметь оригинал паспорта и СНИЛС.

Донорская акция пройдет с 9:00 до 12:00 по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Кучино, улица Центральная, 11. Предварительная запись не требуется, что позволяет каждому желающему прийти в удобное для него время.