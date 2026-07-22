Донорская акция пройдет в Балашихе 23 июля

В рамках акции каждый желающий сможет стать донором и внести свой вклад в благородное дело. Все участники получат не только моральное удовлетворение от помощи другим, но и ряд приятных бонусов. Доноры будут обеспечены денежной компенсацией на питание, получат справку для освобождения от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Для того чтобы стать донором, необходимо наличие постоянной или временной регистрации в любом субъекте Российской Федерации, возраст старше 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний. При себе следует иметь оригинал паспорта и СНИЛС.

Акция пройдет с 9:00 до 12:00 в доме культуры «Кучино», расположенном по адресу: микрорайон Кучино, улица Центральная, 11. Предварительная запись на сдачу крови не требуется, поэтому жители могут приходить в удобное для них время.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные донорские акции в Балашихе, что позволяет жителям активно участвовать в донорском движении и помогать нуждающимся.