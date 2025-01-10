Донорам в Сергиевом Посаде увеличат выплаты

В 2025 году ежегодную выплату почетным донорам проиндексировали на 4,5%. Теперь их сумма достигает 18 тысяч рублей. Так, повышенные выплаты в текущем году получат более 1,2 тысячи жителей Сергиева Посада. Об этом сообщил начальник социальной защиты города Игорь Ермохин.

Помимо выплат почетным донорам положены бесплатный проезд на общественном транспорте как Москвы, так и Подмосковья, а также компенсация за коммунальные услуги.

Чтобы восстановить силы после сдачи крови, донорам положен обед за счет учреждения или его компенсация. Кроме того, доноры освобождаются от работы в день сдачи крови и имеют право на дополнительный день отдыха. По договоренности эти выходные можно перенести или присоединить к отпуску.

Напомним, статус почетного донора присваивают людям, сдавшим кровь 40 раз или плазму 60 раз. В Подмосковье работает онлайн-платформа, на которой можно ознакомиться с подробной информацией.