Донор костного мозга из Подольска Илья Кирпичев получил награду ФМБА России

Церемония награждения 21-летнего мужчины прошла в подразделении Московского областного центра крови в Подольске.

Илья Кирпичев — выпускник Российского государственного университета туризма и сервиса. Он увлекается чтением художественной литературы, видео- и настольными играми. Житель Подмосковья ранее восемь раз сдавал цельную кровь по примеру своей мамы, которая стала донором еще в студенческие годы.

«Донорство — это очень простой, но невероятно важный способ спасти чью-то жизнь. Пока учился, я активно привлекал к донациям однокурсников и друзей», — рассказал Илья.

В 2024 году он вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«В центре крови я прочитал, как важно типирование, что для многих пациентов с раком крови трансплантация — единственный шанс на спасение, и донора найти очень сложно», — отметил молодой мужчина.

Уже через два месяца стало известно, что у Ильи есть шанс помочь. После этого в Кирове он прошел обследование и процедуру получения костного мозга из периферической крови. Этот процесс длился примерно восемь часов.

«Страха не было вовсе. Гораздо сильнее было осознание, что я могу принести реальную пользу и спасти человека. А когда сегодня вручали медаль, я почувствовал огромную гордость. За себя, за всех медиков, которые помогали на этом пути, и, конечно, за пациентку, которой удалось помочь. Для меня это самая почетная награда», — поделился впечатлениями донор.

Медаль Илье вручили в его день рождения.

«Всего 20 минут и одна пробирка крови — вот что нужно, чтобы войти в регистр и подарить кому-то надежду», — обратился мужчина к тем, кто хотел бы стать донором.