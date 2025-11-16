Дому культуры «Машиностроитель» в Подольске исполнилось 65 лет

В микрорайоне Климовск в Подольске на торжестве к 65‑летнему юбилею ДК «Машиностроитель» наградили около 40 сотрудников учреждения и деятелей культуры. Депутат Мособлдумы Павел Максимович с председателем комитета по культуре и туризму Августой Евстигнеевой, председателем горсовета Игорем Науменковым отметили заслуги всех, кто внес неоценимый вклад в развитие учреждения.

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с юбилеем благодарственным письмом Московской областной Думы наградили коллектив учреждения.

От главы Подольска Григория Артамонова знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск» II степени удостоена хормейстер Инна Щербакова. Также отличившимся вручили другие награды.

В настоящее время в ДК занимаются порядка 700 человек. Здесь работают разные творческие коллективы, шесть из которых удостоены звания народных.