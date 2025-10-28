Домодедовское отделение МФЦ признали одним лучших в России

Сеть «Мои документы» Московской области вновь стала победителем всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России. В числе лучших оказался и Домодедовский МФЦ, расположенный в микрорайоне Барыбино, который представлял Подмосковье на федеральном уровне.

Оценка работы МФЦ проводилась на основе множества критериев, среди которых — качество обслуживания, скорость обработки заявок и наличие современных технологий. Одной из значимых особенностей Домодедовского МФЦ является использование сервисов, которые позволяют жителям получать нужную информацию и услуги без бюрократических задержек.

В центре создана продуманная инфраструктура, включающая электронную очередь, уютные зоны ожидания и детские уголки, что делает процесс получения услуг максимально комфортным для всех, включая семьи с детьми.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева отметила, что победа во всероссийском конкурсе является заслуженным признанием высокого уровня услуг, которые предоставляет МФЦ. «Это значит, что наши жители получают государственные услуги на высоком уровне. В нашем МФЦ можно решить практически любой вопрос: быстро, удобно и в комфортных условиях», — подчеркнула руководитель муниципалитета. Она поблагодарила коллектив учреждения за профессионализм, отзывчивость и внимание к каждому посетителю.