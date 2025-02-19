Домодедовский духовой оркестр отметил 30-летие

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Домодедово

В свой юбилей музыканты подарили праздник жителям и гостям Домодедова, исполнив классические и популярные произведения разных лет. В стенах молодежного центра «Победа» был полный аншлаг.

Домодедовский муниципальный оркестр известен не только в Подмосковье, но и за его пределами. 30 лет назад Леонид Шелест собрал музыкальный коллектив и с тех пор является его руководителем. За это время коллектив заметно вырос не только количественно, но и профессионально, считает дирижер. В состав оркестра входят музыканты из Домодедова и столицы.

На праздничном концерте со сцены прозвучали классические произведения Штрауса и Оффенбаха, а также любимые мелодии из советских кинофильмов и песни о Великой Отечественной войне.

«У нас великое чудо и великое счастье, потому что есть такой муниципальный оркестр, что в нашем городском округе богата земля талантами», — отметила заместитель главы муниципалитета Юлия Терещенко. Она вручила музыкантам поздравительный адрес от губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева и благодарственное письмо Московской областной думы.

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