Домодедовский духовой оркестр отметил 30-летие

В свой юбилей музыканты подарили праздник жителям и гостям Домодедова, исполнив классические и популярные произведения разных лет. В стенах молодежного центра «Победа» был полный аншлаг.
Домодедовский муниципальный оркестр известен не только в Подмосковье, но и за его пределами. 30 лет назад Леонид Шелест собрал музыкальный коллектив и с тех пор является его руководителем. За это время коллектив заметно вырос не только количественно, но и профессионально, считает дирижер. В состав оркестра входят музыканты из Домодедова и столицы.
На праздничном концерте со сцены прозвучали классические произведения Штрауса и Оффенбаха, а также любимые мелодии из советских кинофильмов и песни о Великой Отечественной войне.
«У нас великое чудо и великое счастье, потому что есть такой муниципальный оркестр, что в нашем городском округе богата земля талантами», — отметила заместитель главы муниципалитета Юлия Терещенко. Она вручила музыкантам поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и благодарственное письмо Московской областной думы.
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