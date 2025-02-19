Домодедовский духовой оркестр отметил 30-летие

Домодедовский муниципальный оркестр известен не только в Подмосковье, но и за его пределами. 30 лет назад Леонид Шелест собрал музыкальный коллектив и с тех пор является его руководителем. За это время коллектив заметно вырос не только количественно, но и профессионально, считает дирижер. В состав оркестра входят музыканты из Домодедова и столицы.