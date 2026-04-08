Домодедовский бадминтонист готовится к чемпионату России

Ярослав Варваровский из Домодедова с 2019 года успешно занимается бадминтоном. Он не раз побеждал в первенствах Московской области по спорту глухих и был призером в парном разряде на Всероссийской юношеской спартакиаде.

В этом году в 19-летнем возрасте Ярослав стал серебряным призером чемпионата Московской области в возрастной категории от 18 лет и получил первый спортивный разряд по бадминтону.

В конце апреля спортсмен в составе сборной Московской области поедет на чемпионат России по спорту глухих в город Болгар рядом с Казанью.

Ярослав учится в Домодедовском образовательном комплексе «Доминанта» и завершает обучение в домодедовском филиале Российского государственного гуманитарного университета по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Его наставница — старший тренер сборной команды Московской области по бадминтону (спорту глухих), кандидат в мастера спорта и тренер по спорту глухих Диана Боргоякова. Она обучает его технике, физической подготовке, тактике и психологии.