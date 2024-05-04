Домодедовские врачи победили в 1-м этапе конкурса медработников | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 12:29 Домодедовские врачи победили в 1-м этапе конкурса медработников Источник фото: Анастасия Сараева

Читать 360 в

Врачи гинеколог Павел Елисеев и кардиолог Баходир Марданов, а также медсестра городской детской поликлиники Домодедова Эльвира Багрова прошли первый этап Всероссийского конкурса докторов и специалистов с высшим немедицинским образованием. Все три участника имеют большой профессиональный опыт, поэтому с легкостью справились с тестовыми заданиями соревнования.

По словам главного врача Домодедовской больницы Андрея Осипова, все сотрудники медучреждения гордятся своими коллегами.

Реклама

«Всероссийский конкурс — это всегда высочайшая планка. Вместе со всем коллективом желаю дойти до финала конкурса и победить», — рассказал Осипов.

Он добавил, что победа в областном конкурсе профессионального мастерства — это мощная мотивация для домодедовских докторов также эффективно работать и дальше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».