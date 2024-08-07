Спортсмены Домодедова победили на чемпионате по рукопашному бою в Орле

Чемпионат и первенство мира по рукопашному бою прошли в городе Орел. Домодедовские спортсмены в составе сборной страны завоевали несколько золотых медалей.

Участниками состязаний стали более 300 спортсменов из 28 стран мира. Среди них были четверо воспитанников тренера Андрея Андреева, работающего в спорткомплексе «Авангард» в Домодедове.

Лучшими на мировом первенстве стали Никита Филатов и Абдумалик Шадманов. Двукратными чемпионками мира по рукопашному бою стали Екатерина Вальчук и Мария Егорова. Они завоевали золотые медали в составе сборной России.

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