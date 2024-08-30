Спортсменка из Домодедова победила на чемпионате ЦФО по боксу

Фото: Школа олимпийского резерва «Олимп»

Спортсменка из Домодедова Полина Спирина победила на чемпионате Центрального федерального округа и забрала специальный приз «Лучший боксер среди женщин». Она представляла школу олимпийского резерва «Олимп».

Чемпионат Центрального федерального округа России по боксу проходил в спортивном зале Дворца спорта «Лидер» во Владимире с 19 по 25 августа. Более 100 спортсменов из 15 субъектов страны приехали принять в нем участие. Боролись за победу 75 мужчин и 25 женщин, среди них — воспитанница школы олимпийского резерва из Домодедова Полина Спирина. Ее тренирует Игорь Спирин. Девушка одержала победу в поединке со счетом 5:0. К тому же ее отметили в специальной номинации от организаторов — «Лучший боксер среди женщин».

Всем призерам вручали грамоты и медали, а победителям — кубки.

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