Дом‑музей семьи Арсения Морозова в Богородском округе вновь подтвердил статус одного из самых популярных туристических мест и точек притяжения. Сюда приходят не только за историей купеческого быта — в музей возвращаются, чтобы встретиться с собственными воспоминаниями.

Среди гостей на одной из экскурсий музея были Аида Гуляева и Елена Варовина — подруги, чье детство когда‑то было связано с этими стенами. В 1966–1968 годах они посещали детский сад, который в советское время размещался в доме Морозовых. Девочки воспитывались в одной группе, и спустя шестьдесят лет их дружба не просто сохранилась — она стала глубже. Сегодня женщины — крестные детей друг друга и дружат семьями.

Во время визита подруги поделились теплыми воспоминаниями о своей детсадовской поре. Маленьким девочкам комнаты дома тогда казались огромными — особенно каминный зал, производивший на них неизгладимое впечатление. В памяти остались прогулки по парку, деревянный трамвайчик, который выглядел, как настоящий транспорт, и фонтан с царевной‑лягушкой в короне — тот самый, что когда‑то был центром детских впечатлений.

Возвращение в знакомые стены стало для них не просто экскурсией, а личной встречей с прошлым. А для музея — еще одним подтверждением его особой роли: здесь оживают не только страницы истории, но и частные, очень личные истории людей.

Развитие таких культурных пространств — важная часть нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря ему исторические места становятся не просто объектами показа, а площадками живого диалога поколений, точками притяжения для самых разных гостей: от школьников и туристов до тех, кто возвращается сюда по зову памяти.