Домик для уток установили на Подлипическом пруду в Дмитрове

Сотрудники службы благоустройства каждый день убирают улицы и дворы, обновляют детские площадки, приводят в порядок газоны и кронируют деревья в Дмитровском округе. А недавно на Подлипическом пруду установили новый домик для уток.

Это стало еще одним шагом к сохранению местной фауны, созданию комфортной городской среды в муниципалитете. Временно исполняющий полномочия главы Дмитрова Михаил Шувалов напомнил, что чистота и порядок зависят от каждого жителя, от бережного отношения к труду специалистов благоустройства и к городскому имуществу.

«Чистота начинается с каждого из нас! Уважайте труд работников благоустройства: не бросайте мусор мимо урн, убирайте за своими питомцами, сохраняйте красоту нашего общего дома. Вместе мы создадим округ, в котором приятно жить!» — подчеркнул Михаил Шувалов.