Домик для уток и аэратор установили на Алексеевском пруду в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

На Алексеевском пруду в Мытищах построили домик для уток и установили аэратор. В планах — монтаж аппарата с кормом.


Птиц на пруду водится много, и горожане уже предлагали идею построить жилище для пернатых. Домик станет местом отдыха для птиц, а аэратор очистит воду от зелени, обогатит водоем кислородом.

«Аэратор рассчитан на круглогодичную работу. Когда в нем нет необходимости, например, зимой, его можно отключить», — пояснил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

Кормить уток нужно специальной зерновой смесью. И по словам Артура Суворова, в будущем устройство с таким кормом на пруду появится.

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