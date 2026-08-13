Дома ЖК «Радость» передадут муниципальной УК в Солнечногорске

Жилой комплекс «Радость» в деревне Радумля городского округа Солнечногорск передадут на обслуживание муниципальной управляющей компании. Жители регулярно жалуются на многочисленные недоделки застройщика — компании СЗ «М.О.Д.» — и неудовлетворительное состояние территории.

Управляющая компания «Высотка» не получила от застройщика пакет технической документации. Без этих документов управляющая компания не могла официально принять многоквартирные дома на обслуживание, завести лицевые счета и приступить к работам.

Ситуацию усугубили финансовые трудности застройщика. Из-за приостановки финансирования со стороны банка СЗ «М.О.Д.» заморозил работы по устранению замечаний. Компания ищет дополнительные средства для завершения проекта, сроки решения вопроса остаются неопределенными. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

«Мы понимаем недовольство людей, которые остались один на один с проблемами в новых квартирах, — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов. — Передача домов муниципальной компании позволит снять самые острые вопросы здесь и сейчас. Параллельно мы продолжим оказывать содействие жителям во взаимодействии с прокуратурой и надзорными органами для принуждения застройщика к полному исполнению гарантийных обязательств».

Администрация городского округа подготовила проект постановления о включении домов в лицензию муниципального бюджетного учреждения «ДЕЗ». До 27 августа муниципальная управляющая организация устранит все текущие аварийные ситуации на территории жилого комплекса.