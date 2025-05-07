Дома второй очереди ввели в эксплуатацию в жилом комплексе в Одинцове

Дома второй очереди восьмого квартала в жилом комплексе «„Одинцовские кварталы“ ввели в эксплуатацию. Новоселье здесь отпразднуют 240 семей.

Проектом предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в различных планировочных решениях с широкой линейкой площадей — от 29 до 89 квадратных метров.

Одним из приоритетов проекта является создание полноценной социальной инфраструктуры. На стадии проектирования находится образовательный кластер «Эврика», который будет включать два детских сада на 520 мест и школу на 1100 учащихся.

«Одинцовские кварталы» расположен в непосредственной близости от станции Лесной городок. Территория комплекса закрыта, оснащена системой видеонаблюдения и имеет бесплатную парковку. Дворы благоустроены, в них установлены спортивные и детские игровые площадки. Наличие лесного массива, зон отдыха и прудов делает комплекс привлекательным для семей с детьми.