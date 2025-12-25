Дома с лучшим новогодним оформлением выбрали в Богородском округе

Управление содержания территорий и МКД администрации Богородского округа объявило конкурс на лучшее новогоднее оформление входной группы многоквартирных домов. Для участия в смотре-конкурсе «Новый год на пороге» необходимо было направить заявку с фото новогоднего оформления в свою управляющую компанию.

Многие жители с радостью и энтузиазмом откликнулись на данную инициативу, создав уютную и новогоднюю атмосферу для себя и соседей.

Комиссия выбрала несколько претендентов. Креативнее всего подошли к украшению семь жилых домов. Это — город Старая Купавна, улица Чкалова, 4, деревня Щемилово, улица Орлова, 4. А также пять многоквартирных домов в городе Ногинск: улица Юбилейная, 4А, улица 7- я Черноголовская, 17К1, улица Декабристов, 94, улица Дмитрия Михайлова, 7, улица Патриаршая, 17.

Победители будут определяться путем голосования самих жителей в соцсетях. Предусмотрены три призовых места. Голосование продлится до девяти утра 26 декабря. Для победителя, «серебра» и «бронзы» предусмотрены денежные призы.