Дома по 20 адресам в Чехове приведут в порядок к осенне-зимнему сезону

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин и депутат Государственной думы Александр Коган встретились с жителями многоквартирных домов, чтобы обсудить вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На мероприятии также присутствовали представители Министерства чистоты и Госжилинспекции.

Сейчас в Чехове продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Согласно установленного графика управляющая компания промывает внутриинженерные системы домов и проводит гидравлические испытания. Сотрудники «Чеховского благоустройства» постепенно приступают к ремонту подъездов. В первую очередь выполнят те работы, которые остались с прошлого года.

По словам Михаила Собакина, жители справедливо обращали внимание, на то, что во время смены управляющих компаний и ненадлежащего содержания жилфонда прежней УК, в их многоквартирных домах образовались проблемы, требующие немедленного решения.

«Так, жители домов по улице Ильича просили отремонтировать входную группу и провести работы по осушению подвала в доме № 29, а в доме № 31 — привести в надлежащий вид вентиляционные окна. Жители улицы Дружба обратили внимание на выцветшие фасады домов, требующие капитального ремонта и на качество отработки аварийных заявок. Договорились, что Муниципальное бюджетное учреждение поможет собственникам провести собрание и оформить заявку в Фонд капитального ремонта», — пояснил руководитель муниципалитета.

Он также добавил, что в кратчайшие сроки управляющие компании должны устранить протечку труб в подвале дома № 12. Помимо этого, до 1 сентября необходимо провести косметический ремонт подъезда, в котором был пожар, и установить там светильники.

На Московской улице близи дома № 101 приведут в порядок подвал, проверят крышу на предмет протечки, для безопасности пешеходов установят полусферы возле магазина «Пятерочка», а также покосят палисадники. На Весенней улице жители восстановят ступени входной группы и ликвидируют протечку в третьем подъезде дома № 15.

Также участникам встрече напомнили о возможности собраний собственников жилья в электронной форме. Это наиболее удобный способ управления домом.