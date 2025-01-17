Дома-перевертыши появились в парках Мытищ и Раменского

Новые арт-объекты появились в парках Мытищ и Раменского. Это дома-перевертыши, внутри которых все вверх дном.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что проект, разработанный архитектурным бюро «Культ-строй», является первым в России и мире.

Дома-перевертыши — это архитектурные конструкции, где интерьер и мебель расположены вверх дном. Это создает эффект искажения пространства и придает ощущение невесомости.

Дом в парке Мира в Мытищах выполнен с элементами жостовского народного промысла. А перевертыш в Раменском городском парке напоминает арбуз и символизирует изобилие, жизненную силу и благополучие.

В феврале в Раменском парке планируется открытие еще двух развлекательных арт-объектов: «Шарикуса» и «Кубикуса». В «Шарикусе» будут сухой бассейн с шариками, интерактивные зоны и выставки с инсталляциями. А «Кубикус» посвятят космической тематике: для посетителей откроют интерактивные лабиринты и VR-зону с дополненной реальностью.