Дома Ногинска подключат к новой котельной «Жарова» до конца 2025 года

Работы по строительству новой блочно-модульной котельной «Жарова» в городе Ногинск завершатся совсем скоро. На этой неделе проведели приемку узла учета газа.

Напомним, что работы по установке котельной на шесть мегаватт для дальнейшего обеспечения многоквартирных домов горячей водой и теплом ведутся в рамках плановой реализации государственной программы.

Подрядчиком выступает организация, имеющая успешный опыт строительства более 200 котельных на территории Московской области и хорошо зарекомендовавшая себя в других регионах страны.

Блочно-модульная котельная представляет собой восемь отдельно стоящих блоков. Ранее на месте установки новой котельной стоял большой центральный тепловой пункт, построенный около 40 лет назад. Решение заменить данную систему было продиктовано необходимостью освободить крупное ногинское предприятие от несения непрофильной нагрузки в виде теплоснабжения населения.

Чуть ранее, в октябре, было проведены пусконаладочные работы и подключение к газоснабжению. Ориентировочные сроки подключения — 15–20 декабря 2025 года.