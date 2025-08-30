Дома на улице Панфилова в Химках подготовили к отопительному сезону

В городском округе Химки завершается подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. Специалисты выполнили финальные работы в доме № 1 на улице Панфилова.

Там обновили насос горячего водоснабжения, прочистили и промыли теплообменное оборудование, установили новый запорно-регулирующий клапан. Как рассказал главный инженер Евгений Тягичев, сегодня все дома по улице Панфилова готовы к отопительному сезону, уже подписали паспорта.

«В рамках подготовки к зимнему периоду провели и общестроительные работы. Это касается подвалов, чердаков, замены дверей переходных балконов, чтобы исключить любые возможные прорехи в тепловом контуре», — пояснил Евгений Тягичев.

Специалисты выполнили во всех домах промывку инженерных систем, при необходимости там заменили изношенные участки труб и запорной арматуры, обновили гидроизоляцию и приборы теплового учета.

Отметим, что каждую неделю в Химках проходят заседания специальных штабов, участники которых следят за тем, как в округе проходит подготовка к отопительному сезону. На встречах собираются представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.