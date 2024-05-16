Дома на улице Чкалова в Старой Купавне достроят летом | 360°

16 мая 2024, 16:20
Дома на улице Чкалова в Старой Купавне достроят летом
Новоселье в домах на улице Чкалова в Старой Купавне скоро будут праздновать более 350 переселенцев из аварийного жилья. Готовность объектов проверил глава Богородского округа Игорь Сухин.
На общедомовых пространствах и в квартирах скоро завершат отделочные работы. Строители приведут в порядок и придомовую территорию: обустроят зоны отдыха и игр для детей.
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Еще один дом на улице Кирова будет сдан в декабре этого года. Переселение начнется уже в феврале. Более 500 горожан отпразднуют новоселье. Сейчас проектировщики обсуждают возможности расширения парковок.
«Мы будем стараться сделать все от нас зависящее для того, чтобы быстрее сдать дома. Чтобы люди переехали в комфортные условия», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.
Всего на территории Старой Купавны запланировано расселить 23 аварийных дома по улицам Кирова, Матросова, Октябрьская, Чапаева, Чехова, Шевченко и на проезде Текстильщиков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.
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