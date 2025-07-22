Дома культуры в Щелкове поучаствуют в проекте «Умный ДК»

В Московской области продолжается масштабная программа модернизации домов культуры — проект «Умный ДК», который охватывает 50 учреждений региона, включая объекты в Щелковском городском округе. Цель инициативы — сделать дома культуры более современными, удобными и доступными для жителей.

В рамках проекта в Щелкове обновляются ключевые культурные площадки, где внедряется единый фирменный стиль оформления и современные цифровые технологии. Одной из новинок стала установка камер с искусственным интеллектом, обеспечивающих безопасность и комфорт для посетителей.

Особое внимание уделено запуску онлайн-сервиса «Открытый ДК», который значительно упрощает процесс бронирования залов и организации мероприятий. Через этот сервис жители Щелкова смогут быстро и удобно забронировать помещение на нужный срок, выбрав из широкого спектра технического оснащения — звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, проекторов и другого оборудования.

Например, благодаря «Открытому ДК» студенты театрального вуза из Щелкова получили возможность забронировать малый зал для репетиций перед экзаменом.

«Мы долго искали удобное место для занятий — ездить в институт далеко, а репетировать нужно каждый день. Узнали, что наш дворец культуры участвует в программе „Умный ДК“. Подали заявку онлайн и получили зал с профессиональным светом и сценой. Теперь нам не нужно искать площадки и договариваться с разными людьми», рассказала студентка Наталья Иванова.

Проект «Умный ДК» в Щелкове не только модернизирует культурные объекты, но и создает комфортные условия для творческого развития и активного досуга жителей. Внедрение современных технологий и удобных сервисов способствует повышению качества культурной жизни в округе и формированию новых возможностей для самореализации.