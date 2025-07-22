Дома культуры в Одинцове поучаствуют в программе цифровой трансформации

В проект модернизации попали Дома культуры «Солнечный» и «Горки-10». В рамках программы здания будут приводить к единому современному стандарту оформления, а также оснащать новейшим оборудование, включая камеры с искусственным интеллектом.

Цель программы — улучшить качество услуг для посетителей домов культуры и повысить уровень безопасности зданий. Одним из ключевых нововведений станет внедрение цифровой платформы «Открытый ДК». Эта инновационная система позволит жителям бронировать залы, студии и сцены онлайн. Благодаря понятному интерфейсу пользователи смогут легко планировать различные мероприятия, такие как лекции, концерты или практические занятия.

Платформа также автоматизирует подбор необходимого оборудования, от звуковой и световой техники до музыкальных инструментов и проекторов. Это значительно упростит процесс подготовки к мероприятиям и обеспечит максимальное качество звучания и визуальных эффектов.

Внедрение таких инициатив не только делает культурные учреждения более доступными и привлекательными для граждан, но и помогает создавать новые возможности для взаимодействия между жителями и представителями творческих профессий.