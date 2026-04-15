Дома культуры Подмосковья провели акцию к юбилею полета Гагарина

С 10 по 12 апреля 2026 года в домах культуры Московской области прошла сетевая акция «Гравитация творчества», посвященная 65-летию первого полета человека в космос. Более 12 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях, организованных десятками домов культуры.

В Дмитровском муниципальном округе Центральный дворец культуры «Созвездие» пригласил Героя России, летчика-испытателя и космонавта Евгения Игоревича Тарелкина. Более 250 школьников и студентов собрались, чтобы услышать из первых уст о полетах, подготовке к миссиям и жизни на орбите.

В городском округе Щелково на базе Центрального Дворца культуры прошел молодежный форум «О чем молчит космос?», собравший 400 студентов Щелковского колледжа. Космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Алексей Николаевич Овчинин рассказал молодежи о современных космических программах, тренировках и о том, какие вопросы человечество пока не готово задать Вселенной.

В различных городских округах Подмосковья прошли выставки детских творческих работ, мастер-классы по созданию рисунков на космическую тему и интерактивные дискотеки. Дома культуры региона выступили площадками для творчества и диалога поколений.