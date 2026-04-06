Дома культуры Подмосковья отметят 65-летие полета человека в космос

С 10 по 12 апреля в домах культуры Московской области пройдет сетевая акция «Гравитация творчества», приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос. В рамках акции будут организованы тематические мероприятия, включая встречи, викторины, квизы, выставки детских рисунков и поделок на космическую тематику. Также будут показаны фильмы «Время первых» и «Тайна третьей планеты».

Особенностью акции станут встречи жителей с космонавтами. Например, в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитровском округе выступит Герой Российской Федерации, летчик-испытатель, космонавт Евгений Игоревич Тарелкин. Посетители смогут лично пообщаться с ним и узнать интересные факты о космосе.

В дворце культуры «Энергетик» в Люберцах пройдет театрализованный концерт «Письма с орбиты». Артисты прочитают реальные письма Юрия Гагарина жене, переговоры с Королевым и воспоминания очевидцев под песни и танцы 60-х годов. Также откроется выставка «Космос 2126: архив будущего», где юные художники представят свои видения городов на орбите и отелей на астероидах.

