Дома культуры модернизировали в Серебряных Прудах

В округе завершился очередной этап системной трансформации сферы культуры. Благодаря синергии региональных программ и партийных проектов, муниципалитет превратился в площадку, где бережное отношение к историческому наследию сочетается с внедрением современных стандартов досуга.

Сегодня культурный каркас округа составляют 30 профильных учреждений. Это мощная сеть, включающая 16 домов культуры, 10 современных библиотек, две детские школы искусств, парк «Серебряный» и дом-музей маршала Чуйкова. За минувший 2025 год в округе было организовано и проведено более 4000 мероприятий. Особое внимание уделяется подрастающему поколению — из 109 действующих творческих объединений 79 ориентированы на детей и молодежь.

«После капитального ремонта открылся зрительный зал в центральном Доме культуры. Установка современного оборудования позволила возобновить регулярные кинопоказы, ставшие долгожданным событием для жителей. Школы искусств получили беспрецедентное обновление фонда — от новых музыкальных инструментов мирового уровня до специализированной учебной литературы. Продолжается поэтапное благоустройство парка „Серебряный“, который становится главным местом притяжения для семейного отдыха», — отметили специалисты.