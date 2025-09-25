Дома и соцобъекты поселка Менделеево подключат к новым теплосетям

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск завершается масштабная модернизация тепловых сетей. К новым трубопроводам горячего водоснабжения уже подключены около 10 домов, а также детская поликлиника, больница и детский сад.

Работы проводятся в рамках модернизации инженерной инфраструктуры Менделеево. Там заменили 18 километров теплосетей, на данный момент остается обновить еще два километра участка.

«Капитальный ремонт тепловой сети проходит от блочно-модульной котельной до жилых домов. Укладываем специальные трубы ППУ в оцинкованной изоляции — для горячей воды и трубы стальные усиленные для отопления», — сказал начальник участка подрядной организации «Стайлгрупп» Виктор Смагин.

В Менделееве завершается строительство новой блочно-модульной котельной, пуско-наладочные работы которой запланированы на октябрь. Строительство велось при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Новая котельная обеспечит теплоснабжение всех 57 домов в Менделеево, социальных объектов и предприятия ВНИИФТРИ. Позитивные изменения затронут свыше 7 тысяч наших жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Отопительный сезон в поселке начался с действующей котельной. В ближайшие два дня тепло будет подано в социальные учреждения, после чего начнется подключение жилых домов. На котельной проведены ремонтные работы: отремонтированы котлы, деаэратор, заменены теплообменники и сетевые насосы.