Дома еще тысячи льготников подключили к газу в Подмосковье по соцпрограмме

В 2025 году к голубому в Подмосковье бесплатно подключили тысячу домовладений, принадлежащих льготным категориям жителей. Юбилейным абонентом программы «Социальная газификация» стала семья Картамышевых из деревни Большое Кишнево в Орехово-Зуевском округе.

Участникам проекта проводят топливо до границы участка безвозмездно, а для льготников подключение полностью бесплатное — вплоть до установки оборудования в доме.

«У нас большая семья, поэтому жить в доме нам гораздо комфортнее, чем в квартире. Раньше для его обогрева мы использовали печное отопление. Выходило дорого. О газификации узнал случайно — соседу проводили газ. Подошел к мастеру уточнить детали, а он мне — бланк-заявку», — рассказал глава семьи Павел Сергеевич.

Вечером того же дня домовладелец увидел ответвление трубы к своему участку, а уже через полгода здание подключили к топливу.

«Подмосковье демонстрирует впечатляющие результаты в реализации важного социального президентского проекта „Социальная газификация“. Мы делаем все, чтобы максимальное число жителей получило доступ к самому экологичному, экономичному и удобному энергоносителю», — пояснил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Дополнительную поддержку предоставляют при соблюдении ключевых условий: дом должен находиться в собственности заявителя или членов его семьи, а также использоваться для постоянного проживания.

«Всего с начала действия льгот на газификацию, с марта 2022 года, природный газ пришел в более 2500 подмосковных домов. Региональные меры допподдержки полностью возмещают затраты граждан на проектирование и строительство газовых сетей внутри участка, компенсируют затраты на газоиспользующее оборудование в размере 80,085 рубля», — уточнил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Правом на льготное подключение могут воспользоваться представители 17 категорий жителей, в том числе многодетные семьи, ветераны и участники специальной военной операции.

Подать заявку можно только через портал государственных услуг.