Дома еще 9 ветеранов отметят памятными табличками в Балашихе

Фото: В Балашихе устанавливают девять именных досок, посвященных ветеранам ВОВ / Марина Блакитная

В Московской области продолжают увековечивать подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. В Балашихе установят девять именных табличек на домах защитников Родины.

Главный эксперт отдела организационного обеспечения управления благоустройства администрации Балашихи Елены Найбич отметила, что местные жители поддерживают такие инициативы. Однажды сотрудники встретили возле подъезда участника Великой Отечественной войны.

«Борис Борецкий рассказал нам о себе, что пережил блокаду. Он работал вплоть до 91 года», — пояснила Найбич.

Теперь на доме, где он проживает, будет висеть памятный знак.

Еще одну табличку установили на фасаде здания на улице Октябрьской. Там расположена квартира Ольги Суховой, которой в мае исполнится 101 год.

Ее призвали на фронт осенью 1943 года. Она служила в авиационном полку поваром.