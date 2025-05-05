Дома еще 2 ветеранов отметили памятными табличками в Электростали

Новые именные таблички в честь ветеранов Великой Отечественной войны появились в Электростали. На Южном проспекте живут сразу два героя.

Памятный знак установили на доме № 5. Там проживает Николай Рысев, который отправился в армию летом 1943 года, успев окончить лишь семь классов школы. Он прошел трехмесячный курс молодого бойца, а затем был направлен на Волховский фронт. При взятии станции Сясь Николай Иванович получил ранение и попал в полевой госпиталь. Позже он вновь попал на передовую.

За боевые заслуги ветерана наградили орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», а также «За Трудовую доблесть».

Вторая именная табличка появилась на доме 17, где находится квартира почетной жительницы Электростали Марии Кубриной. Два месяца назад ветеран отметила вековой юбилей.

На фронт Мария Матвеевна ушла в возрасте 18 лет. Девушка трудилась в операционно-перевязочном блоке. День Победы она встретила возле Берлина. Кубрина оставила на здании Рейхстага свою подпись.