Дома еще 12 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

С начала года 12 тысяч домовладений Подмосковья подключили к газу по президентской программе. До конца года к сетям присоединят еще 10 тысячи участков.

Как рассказали в региональном Минэнергетики, всего за год «Мособлгаз» построит около о700 километров газораспределительных сетей по президентскому проекту.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тысяч домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к „голубому топливу“ для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — сказал глава ведомства Сергей Воропанов.

Жители могут подвести газ до границ земельных участков, подав заявку по ссылке. После этого нужно заключить договор с «Мособлгазом», в который войдут проектно-изыскательные работы, строительство сетей, обслуживание оборудования и поставка газа.

Всего в программу вошли более 3,1 тысячи населенных пунктов Подмосковья.