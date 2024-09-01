Дома для переселенцев из аварийного жилья в Рошале достроят к зиме

В Рошале активно продолжается строительство жилых домов на улицах Химиков и Свердлова для переселенцев из аварийного жилья. На улице Химиков главной задачей остается закрытие теплового контура до начала отопительного сезона, после чего строители сосредоточатся на внутренних работах.

Глава округа Николай Прилуцкий отметил, что данный объект стал долгостроем и дальнейшее затягивание строительства недопустимо. Он поставил задачу завершить работы и сдать дом в этом году.

На улице Свердлова ситуация более оптимистичная. Ожидается, что к концу сентября пройдет итоговая проверка Главгосстройнадзора, разрешение на ввод в эксплуатацию планируется получить осенью. Это позволит начать выдачу ключей жильцам уже к зиме.

Николай Прилуцкий отметил, что жители Рошаля с нетерпением ждут возможности переехать в новые квартиры и улучшить свои жилищные условия и оба дома будут комфортными и современными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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