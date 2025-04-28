Дома 8 ветеранов отметят памятными табличками в Ленинском округе

В Московской области проводят акцию по установке памятных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны. В Ленинском округе живут восемь участников боевых действий.

В доме 15 в Битцевском проезде в Видном, где живет Виктор Васильевич Жажин, ветеран-десантник, прошедший Карельский и Третий Украинский фронты, установили памятную табличку. На его счету — орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, медаль «За отвагу» и медаль «За победу над Германией».

Еще одна табличка появилась на Школьной улице, в доме 81, где проживает Евгения Владимировна Белоногова. В 1943 году она ушла на фронт, служила в стрелковом полку, затем была связисткой. За мужество и отвагу ее наградили медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени.

«В Год защитника Отечества, в год 80-летия Победы в ВОВ по инициативе губернатора МО Андрея Юрьевича Воробьева и по поручению главы Ленинского округа Станислава Анатольевича Каторова мы размещаем на фасадах домов информационные именные таблички ветеранов ВОВ, проживающих на территории округа», — рассказала заместитель главы округа Татьяна Калямина.

В ближайшее время таблички появятся на доме каждого ветерана. Акция охватит все Подмосковье, напоминая жителям о подвиге героев и воспитывая уважение к их подвигу среди молодежи.

Такие знаки памяти — не просто украшение фасадов, а важный символ благодарности тем, кто защитил страну в годы войны.