Дома 30 тыс жителей Подмосковья подключили к газу по программе губернатора

Итоги программы газификации в 2024 году подвели в Московской области. Компания «Мособлгаз» выполнила губернаторскую программу газификации на 100%, подведя топливо к домам девяти тысяч жителей Подмосковья. По президентскому проекту — «социальной газификации» — подключили к газу дома 30 тысяч человек.

«В феврале 2024 года президент предложил расширить программу социальной газификации в части бесплатного проведения газовых сетей до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, где такая возможность есть. Этот вопрос для дачников был всегда актуальным и теперь я думаю, что они очень ждут начала реализации программы газификации в СНТ», — отметил председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

По его словам, программа догазификации СНТ также самая большая среди регионов — 11% от всего объема по стране. На встрече также подняли вопрос льготного подключения к газу и расширения перечня граждан, которым оно доступно.

Напомним, сейчас льготная газификация доступна многодетными семьям, участникам СВО, малоимущим пенсионерам, ветеранам боевых действий и другим категориям граждан. Заявку на льготную газификацию можно подать через портал госуслуг по ссылке.