Дом ветерана боевых действий подключили к газу в Домодедове

Видади Гарибов, который много лет отдал службе России, рассказал, что благодаря появлению в доме газа, у семьи есть отопление и горячая вода, которые обходятся гораздо дешевле. Газовый котел более эффективен по сравнению с электрическим, он работает снаружи и обеспечивает безопасность. «Если в доме появился газ — это большое счастье», — поделился ветеран.

На месте коттеджного поселка, где живет семья Гарибовых, ранее было пустое поле. Программа социальной газификации активно действует в СНТ, и в нее уже включили 161 садовое товарищество, причем в десяти из них уже начались работы.

«Уже 50 абонентов подключены, и мы продолжаем работать. Каждую неделю несколько новых заявителей подключаются», — рассказал начальник Домодедовской газовой службы Максим Поляков.

С 2021 года более 4000 домовладений в городском округе обеспечили голубым топливом в рамках государственной программы социальной газификации. Особое внимание уделяется семьям ветеранов боевых действий. В этом году заявки на газификацию подали 50 семей ветеранов, проживающих на территории округа. По 32 адресам пуск газа уже выполнен.