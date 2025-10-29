Дом ветерана боевых действий подключили к газу в Домодедове
Сотрудники «Мособлгаза» завершили работы в доме ветерана подразделений особого риска Видади Гарибова. Заместитель главы округа Максим Кукин побывал на месте, чтобы оценить качество подключения газа.
Видади Гарибов, который много лет отдал службе России, рассказал, что благодаря появлению в доме газа, у семьи есть отопление и горячая вода, которые обходятся гораздо дешевле. Газовый котел более эффективен по сравнению с электрическим, он работает снаружи и обеспечивает безопасность. «Если в доме появился газ — это большое счастье», — поделился ветеран.
На месте коттеджного поселка, где живет семья Гарибовых, ранее было пустое поле. Программа социальной газификации активно действует в СНТ, и в нее уже включили 161 садовое товарищество, причем в десяти из них уже начались работы.
«Уже 50 абонентов подключены, и мы продолжаем работать. Каждую неделю несколько новых заявителей подключаются», — рассказал начальник Домодедовской газовой службы Максим Поляков.
С 2021 года более 4000 домовладений в городском округе обеспечили голубым топливом в рамках государственной программы социальной газификации. Особое внимание уделяется семьям ветеранов боевых действий. В этом году заявки на газификацию подали 50 семей ветеранов, проживающих на территории округа. По 32 адресам пуск газа уже выполнен.