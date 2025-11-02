Дом ветерана боевых действий газифицировали в Домодедове

В рамках государственной программы социальной газификации, с 2021 года в Домодедове обеспечили газом более четырех тысяч домовладений. Одним из получателей голубого топлива стал ветеран боевых действий Видади Гарибов, который теперь может пользоваться отоплением и горячей водой благодаря газу.

Коттеджный поселок, в котором проживает семья Гарибовых, активно газифицируется, и уже 50 абонентов получили доступ к газу. Начальник Домодедовской газовой службы Максим Поляков сообщил, что каждую неделю несколько новых абонентов подключаются к системе.

Заместитель главы городского округа Домодедово Максим Кукин добавил, что с начала реализации программы было заключено более 6,5 тысяч договоров и проложено свыше 200 километров газопровода.