Дом ветерана боевых действий газифицировали в Домодедове
В рамках государственной программы социальной газификации, с 2021 года в Домодедове обеспечили газом более четырех тысяч домовладений. Одним из получателей голубого топлива стал ветеран боевых действий Видади Гарибов, который теперь может пользоваться отоплением и горячей водой благодаря газу.
Коттеджный поселок, в котором проживает семья Гарибовых, активно газифицируется, и уже 50 абонентов получили доступ к газу. Начальник Домодедовской газовой службы Максим Поляков сообщил, что каждую неделю несколько новых абонентов подключаются к системе.
Заместитель главы городского округа Домодедово Максим Кукин добавил, что с начала реализации программы было заключено более 6,5 тысяч договоров и проложено свыше 200 километров газопровода.
Особое внимание уделяется подключению газа для членов семей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и многодетных семей. В этом году заявки на газификацию подали 50 семей ветеранов, и по 32 адресам пуск газа уже выполнен.
Работы по газификации в Домодедово продолжаются, и власти намерены обеспечить комфортные условия для своих жителей.