Дом ветерана боевых действий газифицировали в Дмитрове

Специалисты «Мособлгаза» подключили к газу дом ветерана боевых действий в селе Покровское. Все работы были выполнены бесплатно, мужчине также выделили субсидию на приобретение газового оборудования.

Сергей Николаевич стал участником программы социальной газификации. Он подал заявку на подключение, используя право на льготу.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин напомнил, что в рамках программы социальной газификации для льготной категории граждан проводятся бесплатные работы по проведению газа внутри участка.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы жизнь в деревнях Дмитровского округа стала комфортнее и уютнее для наших жителей, — сказал руководитель муниципалитета.

В рамках льготы предоставляется также газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч

рублей, что также является существенной помощью при подключении дома к

газоснабжению. Дополнительная мера поддержки предоставляется только при

первичной газификации и доступна лишь при подаче заявки через региональный

портал государственных услуг.