Дом в жилом комплексе «Одинцово-1» поставили на кадастровый учет

Это позволит дольщикам оформить право собственности и получить доступ к услугам местной инфраструктуры, включая поликлиники, школы и детские сады. Событие стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства жилищной политики и Росреестра по Московской области.

Новый жилой комплекс на 260 квартир площадью более 10 тысяч квадратных метров включает коммерческие помещения на первых этажах и спроектирован с учетом безбарьерной среды. Кроме того, на территории имеются детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, а также планируется высадка зеленых насаждений.

Стоит отметить, что проект «Одинцово-1» окружен природными парками и лесами, а инфраструктура включает две школы на 1160 учеников каждая и четыре детских сада. Всего запланированы две школы и восемь детских садов